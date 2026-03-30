11:16  30 березня
У Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай: постраждала водійка
08:21  30 березня
На Львівщині зупинили спробу вивезення раритетної скрипки до Нідерландів
07:25  30 березня
У Києві підліток загинув на даху поїзда, ще двоє дістали опіки
UA | RU
UA | RU
30 березня 2026, 07:25

У Києві підліток загинув на даху поїзда, ще двоє дістали опіки

Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

У Солом'янському районі Києва стався трагічний випадок: одна людина загинула, а ще двоє отримали опіки внаслідок ураження струмом на даху потяга

Про це повідомила ДСНС Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що 29 березня о 17:23 надійшла інформація про ймовірну присутність підлітків на даху потяга, які постраждали від удару електрострумом.

Після прибуття на місце, рятувальники виявили загиблого юнака та двох постраждалих із численними опіками, які були негайно госпіталізовані.

Тіло загиблого зняли з вагона та передали правоохоронним органам для проведення розслідування обставин трагедії.

Наразі тривають роботи щодо уточнення деталей інциденту.

Нагадаємо, на Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички. Перебуваючи поблизу станції, підліток заліз на дах електропотяга сполученням Тетерів – Святошино під час руху. Дитину госпіталізували з термічними опіками, травмами голови та переломом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Всі відео »
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »