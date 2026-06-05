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05 червня 2026, 11:56

Смертельна ДТП поблизу Вінниці: зіткнулися три легковики та вантажівка

05 червня 2026, 11:56
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Фото: ДСНС
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ДТП сталася ввечері 4 червня на Львівському шосі поблизу Вінниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зіткнулися три легкові та один вантажний автомобіль. Внаслідок ДТП загинув водій одного з легковиків.

Ще шестеро людей, серед яких двоє дітей, отримали травми. Усіх постраждалих госпіталізували.

Рятувальникам довелося деблокувати загиблого водія з понівеченого авто.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Черкащині автівка злетіла у кювет і перекинулася. Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів.

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