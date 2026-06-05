Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зіткнулися три легкові та один вантажний автомобіль. Внаслідок ДТП загинув водій одного з легковиків.

Ще шестеро людей, серед яких двоє дітей, отримали травми. Усіх постраждалих госпіталізували.

Рятувальникам довелося деблокувати загиблого водія з понівеченого авто.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Черкащині автівка злетіла у кювет і перекинулася. Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів.