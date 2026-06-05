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05 червня 2026, 11:13

Росіяни атакували північ Житомирщини: пошкоджена логістична інфраструктура

05 червня 2026, 11:13
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські військові вчергове завдали ударів по логістичній інфраструктурі та приватних будинках на півночі Житомирської області

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Сили ППО знищили більшість ворожих безпілотників, проте кілька дронів пошкодили інфраструктурні об'єкти. На місцях влучань спалахнули пожежі, їх ліквідували рятувальники.

Інформації про загиблих чи поранених внаслідок атаки немає.

Громадянам нагадують про необхідність бути максимально обережними на місцях падіння уламків. У разі виявлення підозрілих предметів не підходьте до них, а одразу викликайте поліцію або ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня ворог атакував безпілотниками цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини. Кількість загиблих збільшилася до чотирьох людей.

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