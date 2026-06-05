Фото: ОВА

Від атаки російських дронів у Броварському районі Київщини постраждав завод "Яготинське для дітей"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Ворог цілеспрямовано вдарив по цивільному підприємству у Згурівській громаді, який виготовляє молочну продукцію та дитяче харчування.

Рятувальники вже ліквідували пожежу на території підприємства. Внаслідок влучання вщент зруйнована адміністративна будівля та пошкоджені два автомобілі.

Наразі відомо про чотирьох загиблих працівників. Ще семеро людей отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості.

Рятувальники продовжують розбір завалів.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня ворог атакував безпілотниками цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини.