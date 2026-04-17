На Київщині загинув 11-річний хлопчик: дитину засипало піском

Трагедія сталась у Бородянці. Медики намагались врятувати дитину, але, на жаль, хлопчик помер

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

Рятувальники розповіли, що дитину дістали з-під шару піску. Хлопчик був безсвідомості. Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, констатували смерть дитини.

У поліції повідомили, що попередньо, троє хлопчиків віком 11, 12 та 13 років зайшли на територію, де розташований піщаний насип та почали викопувати тунелі. Під час гри ґрунт раптово обвалився і тоді 11-річний хлопчик опинився під завалом.

"Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за даним фактом (п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ)", - повідомили в поліції.

