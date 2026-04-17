16:04  17 квітня
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 15:40

На Київщині загинув 11-річний хлопчик: дитину засипало піском

17 квітня 2026, 15:40
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась у Бородянці. Медики намагались врятувати дитину, але, на жаль, хлопчик помер

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Рятувальники розповіли, що дитину дістали з-під шару піску. Хлопчик був безсвідомості. Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, констатували смерть дитини.

У поліції повідомили, що попередньо, троє хлопчиків віком 11, 12 та 13 років зайшли на територію, де розташований піщаний насип та почали викопувати тунелі. Під час гри ґрунт раптово обвалився і тоді 11-річний хлопчик опинився під завалом.

"Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за даним фактом (п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зник без вісти 4-річний хлопчик. Пошукова операція тривала десять днів. На жаль, дитину знайшли мертвою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
трагедія діти Київська область
На Закарпатті після викрадення матері медики рятували дітей від панічної атаки
15 квітня 2026, 14:40
На Дніпропетровщині вітчим напав на дитину з ножицями: кривдник відбувся штрафом
12 квітня 2026, 14:55
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Нам потрібен мир і нам треба відбудовувати країну
17 квітня 2026, 17:52
Ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони
17 квітня 2026, 17:17
На Київщині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку
17 квітня 2026, 16:55
Кабмін спростив правила виплат дітям ВПО
17 квітня 2026, 16:49
На Харківщині депутат "загубив" у декларації 30 мільйонів
17 квітня 2026, 16:35
На Київщині чоловік жорстоко вбив кохану ножем
17 квітня 2026, 16:15
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
17 квітня 2026, 16:04
Колишня депутатка, яка збила жінку в Києві, отримала 3 роки умовно
17 квітня 2026, 15:35
Спілкувалась з "американцем" і хотіла одружитись: на Волині знайшли мертвою жінку, яку шукали 4 місяці
17 квітня 2026, 15:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »