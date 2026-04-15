"Укрзалізниця" розповіла історію 16-річного Ярослава – єдиного з трьох підлітків, який вижив після трагедії на залізниці в Києві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу перевізника.

За даними "Укрзалізниці", інцидент стався, коли троє друзів залізли на дах неробочого вагона. Попри те, що потяг стояв, контактна мережа над ним залишалася під високою напругою – понад 27 000 вольт.

Фахівці пояснюють, що для ураження струмом не обов'язково торкатися дротів: електрична дуга може виникати на відстані до 1,5 метра, а її температура сягає близько 15 000°C.

Унаслідок інциденту Ярослав отримав глибокі термічні опіки та амнезію – він не пам'ятає момент трагедії.

Через тяжкість стану українські лікарі спільно з МОЗ організували евакуацію підлітка до спеціалізованої клініки в Німеччині, де медики продовжують боротьбу за його життя.

В "Укрзалізниці" вкотре наголошують, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки, а контактна мережа залишається смертельно небезпечною навіть без прямого дотику.

Нагадаємо, трагедія сталася 29 березня в Солом'янському районі столиці. Один підліток загинув, його рятувальники зняли з даху вагона. Ще двоє отримали опіки, їх госпіталізували. Там пізніше один із пацієнтів помер.