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05 червня 2026, 10:30

Операція "Ескулап": Нацполіція викрила статки посадовців лікарських комісій на 200 млн гривень

05 червня 2026, 10:30
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Фото: поліція
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Правоохоронці провели майже 60 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У межах операції "Ескулап" правоохоронці перевіряють отриману інформацію з викладеними відомостями в деклараціях. Суми розбіжностей між активами в декларації окремих посадовців та реальним станом коливаються від 2 до 11 млн грн.

Фігуранти оформлювали на близьких родичів квартири, будинки, земельні ділянки та елітні авто або ж декларували активи, які суттєво перевищували їхні офіційні доходи.

За попередніми даними, загальна сума прихованих у деклараціях статків сягає 200 мільйонів гривень.

У 16 регіонах України правоохоронці провели 58 одночасних обшуків. Вилучили автомобілі, серед яких Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року ринковою вартістю понад 100 тис. доларів, готівку в національній та іноземній валюті, медичні документи, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про переказ готівки чи оплату товару, суми в яких коливаються від 600 тис. грн до понад одного мільйона гривень.

Вилучені документи, можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.

Окрім того, за кілька днів на порушників склали понад 230 адмінпротоколів за приховування статків та порушення фінансового контролю (ст. 172-6 КУпАП).

Досудове розслідування триває, поліція збирає докази для оголошення фігурантам підозр.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили на Київщині масштабну мережу з виготовлення фальшивих документів. До складу угруповання входили щонайменше 15 осіб. ​Ділки підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення чи нотаріальні документи.

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