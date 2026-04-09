Росіяни знищили відділення "Нової пошти" на Запоріжжі
Вночі 9 квітня російські військові атакували ударним безпілотником "Герань-2" селище Новомиколаївка Запорізького району. Внаслідок влучання знищене відділення "Нової пошти"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням пресслужбу компанії.
Серед співробітників постраждалих немає, оскільки вночі відділення було зачинене. Проте вогонь знищив понад 150 відправлень клієнтів.
Компанія вже почала зв'язуватися з власниками посилок для виплати компенсацій. Попередня сума відшкодування становить близько 300 тисяч гривень.
Зазначається, що для відновлення роботи пошти найближчим часом буде встановлено мобільне відділення.
Нагадаємо, зранку 9 квітня ворог атакував Запорізький район, завдав щонайменше 8 ударів. Одна людина загинула, четверо отримали поранення. Влада показала наслідки атаки.