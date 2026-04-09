Російський дрон поцілив у АЗС на Сумщині: постраждали дві людини
Вранці 9 квітня російські військові вдарили безпілотником по автозаправній станції у Глухівській громаді на Сумщині
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки постраждали двоє співробітників заправки: 37-річний чоловік та 53-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.
Внаслідок удару пошкоджена будівля АЗС та щонайменше один цивільний автомобіль.
Наслідки атаки ще уточнюються.
Нагадаємо, зранку 9 квітня ворог атакував Запорізький район, завдав щонайменше 8 ударів. Одна людина загинула, четверо отримали поранення. Влада показала наслідки атаки.
