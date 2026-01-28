Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"Внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей – 51-річну жінку та чоловіка 60 років", – йдеться у повідомленні.

Посадовець додав, що лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок, є постраждалі.