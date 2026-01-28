РФ вдарила балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу: є поранені
Вночі 28 січня ворожі війська завдали балістичного удару по об'єкту інфраструктури Кривого Рогу
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"Внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей – 51-річну жінку та чоловіка 60 років", – йдеться у повідомленні.
Посадовець додав, що лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок, є постраждалі.
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Пастка гарантій: примус до відмови від територій під виглядом безпеки
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
