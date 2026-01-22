На Одещині внаслідок російської атаки загинув підліток
Внаслідок атаки росіян на Одеській район вночі 22 січня загинув 16-річний юнак
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"На жаль, внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав юнак, 2009 року народження", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 22 січня ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одеському районі.
