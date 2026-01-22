10:38  22 січня
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
08:57  22 січня
Лікарі одеського ТЦК масово видавали фіктивні висновки ВЛК
07:54  22 січня
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
22 січня 2026, 10:28

На Одещині внаслідок російської атаки загинув підліток

22 січня 2026, 10:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок атаки росіян на Одеській район вночі 22 січня загинув 16-річний юнак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"На жаль, внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав юнак, 2009 року народження", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 22 січня ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одеському районі.

