В Одесі судитимуть адміністраторку нелегального грального залу

Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно однієї з адміністраторок мережі нелегальних гральних закладів в Одесі

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Фігурантка приймала ставки від відвідувачів, надавала доступ до ігрових систем, допомагала з авторизацією та вибором ігор. Також вела спеціальний облік гравців, інформувала про бонуси й акції.

Викритий ігровий заклад працював без ліцензії та сплати податків. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти по дзвінку. Організували роботу мережі незаконних азартних ігор, до складу якої входило 27 ігрових залів, двоє фігурантів. Вони залучили до роботи молодь віком від 18 до 35 років, яка приймала ставки, супроводжувала клієнтів та фактично проводила азартні ігри.

Підозрювані налагодили співпрацю з платіжними системами. За перераховані кошти вони отримували доступ до азартних ігор та віртуальну валюту, яку використовували для проведення ставок. Щомісячний обіг нелегального сервісу перевищував 19 мільйонів гривень.

Під час обшуків у гральних закладах всієї мережі правоохоронці вилучили готівку, комп'ютери, мобільні телефони та чорнову документацію. Також знайшли склади з технікою та меблями для нових залів. Загальна вартість вилученого майна перевищує 66,8 мільйона гривень.

Адміністратору ігрової зали, яка працювала на проспекті Ярослава Мудрого, оголосили підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор) КК України. Тривалий час жінка переховувалася від слідства.

Фігурантку розшукали та затримали, наразі вона перебуває під заставою. Справу направили до суду.

Нагадаємо, раніше в Одесі ліквідували мережу підпільних ігрових залів, які працювали на вулицях Дігтярній, Новосельського, Малій Арнаутській, Європейській та на проспекті Ярослава Мудрого. Організатори ретельно маскували незаконний бізнес.