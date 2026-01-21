10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 11:08

В Одесі судитимуть адміністраторку нелегального грального залу

21 січня 2026, 11:08
Читайте также на русском языке
Фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно однієї з адміністраторок мережі нелегальних гральних закладів в Одесі

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Фігурантка приймала ставки від відвідувачів, надавала доступ до ігрових систем, допомагала з авторизацією та вибором ігор. Також вела спеціальний облік гравців, інформувала про бонуси й акції.

Викритий ігровий заклад працював без ліцензії та сплати податків. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти по дзвінку. Організували роботу мережі незаконних азартних ігор, до складу якої входило 27 ігрових залів, двоє фігурантів. Вони залучили до роботи молодь віком від 18 до 35 років, яка приймала ставки, супроводжувала клієнтів та фактично проводила азартні ігри.

В Одесі судитимуть адміністраторку нелегального грального залу

Підозрювані налагодили співпрацю з платіжними системами. За перераховані кошти вони отримували доступ до азартних ігор та віртуальну валюту, яку використовували для проведення ставок. Щомісячний обіг нелегального сервісу перевищував 19 мільйонів гривень.

Під час обшуків у гральних закладах всієї мережі правоохоронці вилучили готівку, комп'ютери, мобільні телефони та чорнову документацію. Також знайшли склади з технікою та меблями для нових залів. Загальна вартість вилученого майна перевищує 66,8 мільйона гривень.

В Одесі судитимуть адміністраторку нелегального грального залу

Адміністратору ігрової зали, яка працювала на проспекті Ярослава Мудрого, оголосили підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор) КК України. Тривалий час жінка переховувалася від слідства.

Фігурантку розшукали та затримали, наразі вона перебуває під заставою. Справу направили до суду.

Нагадаємо, раніше в Одесі ліквідували мережу підпільних ігрових залів, які працювали на вулицях Дігтярній, Новосельського, Малій Арнаутській, Європейській та на проспекті Ярослава Мудрого. Організатори ретельно маскували незаконний бізнес.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Одеса злочин гральний бізнес БЕБ нелегальний бізнес
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Постійне пияцтво, нестача їжі та антисанітарія: на Волині у батьків забрали восьмеро дітей
21 січня 2026, 12:55
У Харкові іномарка збила на смерть одразу двох людей
21 січня 2026, 12:45
У Рівному п'яний водій тікав від поліції та врізався в дерево
21 січня 2026, 12:36
Намагався зарізати бійця ЗСУ: у Запоріжжі по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ
21 січня 2026, 12:28
У Дніпрі Hyundai зніс світлофор у центрі міста
21 січня 2026, 12:25
Автоцивілка безкоштовно: що потрібно знати військовим і ветеранам
21 січня 2026, 12:24
У Кривому Розі судитимуть нацгвардійця, який на смерть збив 13-річного хлопця
21 січня 2026, 12:14
Попросив вийти з трамвая: у Києві пасажир ножем поранив водія
21 січня 2026, 11:58
Бізнес на фіктивних шлюбах: на Одещині судитимуть жінку за організацію схеми втечі військових за кордон
21 січня 2026, 11:56
Вирви, потрощені покрівлі та ангари: росіяни вдарили по будинках та підприємствах у Запоріжжі
21 січня 2026, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »