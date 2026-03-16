Вранці 16 березня російська армія здійснила атаку на Київ. У місті пролунали вибухи

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на північному сході Київщини, що рухалася курсом на Київ.

У КМВА також повідомили про загрозу ворожих БпЛА та ракет.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею... Київ під загрозою ракетного удару", – йдеться у дописах.

Громадян закликають залишатись в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками – поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки горіли будинки, постраждали три людини.