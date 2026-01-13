Фото: МВА

У ніч на 13 січня російські військові здійснили дві хвилі дронових атак на Одесу

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак вночі у центральній частині міста пошкоджені житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок та школа.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надається вся необхідна меддопомога.

Розгорнуті оперативні штаби, на місці працюють комунальні служби.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня росіяни масовано атакували ударними безпілотниками Харківщину. Ворог вдарив по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. Загинули чотири людини, ще шестеро – дістали поранення.