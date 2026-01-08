Удар РФ по одеських портах: двоє загиблих, восьмеро поранених
Кількість загиблих внаслідок атаки росіян по портах Одеської області зросла до двох
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків – 48 і 46 років.
Поранення отримали 8 людей віком від 29 до 70 років:
- двоє перебувають у важкому стані
- шестеро – у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, 7 січня ворог завдав комбінованого удару балістичними ракетами та ударними дронами по портовій інфраструктурі Одещини. Раніше повідомлялося про одного загиблого та пʼятьох постраждалих.
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Цвинтар як національна правда: війна і втрата індивідуальності
