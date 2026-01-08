Фото: ОВА

Кількість загиблих внаслідок атаки росіян по портах Одеської області зросла до двох

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків – 48 і 46 років.

Поранення отримали 8 людей віком від 29 до 70 років:

двоє перебувають у важкому стані

шестеро – у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 7 січня ворог завдав комбінованого удару балістичними ракетами та ударними дронами по портовій інфраструктурі Одещини. Раніше повідомлялося про одного загиблого та пʼятьох постраждалих.