Фото: ОВА

Число погибших в результате атаки россиян по портам Одесской области возросло до двух

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате вражеского обстрела погибли двое мужчин – 48 и 46 лет.

Ранения получили 8 человек в возрасте от 29 до 70 лет:

двое находятся в тяжелом состоянии

шестеро – в состоянии средней тяжести.

Напомним, 7 января враг нанес комбинированный удар баллистическими ракетами и ударными дронами по портовой инфраструктуре Одесщины. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.