Фото: БЭБ

В Одесской области суд признал виновным жителя Николаева, продававшего через интернет незаконно изготовленные электронные сигареты и жидкости к ним

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Мужчина в течение четырех лет покупал в интернете нелегальные товары без документов и сертификатов соответствия. В дальнейшем перепродавал товар через сайт собственной компании, специализирующейся на торговле бытовыми электротоварами.

Чтобы замаскировать незаконную деятельность, фигурант создал на сайте отдельную вкладку "Электронные сигареты" в разделе "Туризм и хобби". Для общения с клиентами использовал защищенные мессенджеры.

Во время обыска в местах хранения незаконной продукции правоохранители обнаружили более 1 млн грн наличными, почти более 900 единиц электронных сигарет, жидкости и сменные картриджи, мобильную и офисную технику, черновые записи и автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет около 3,7 млн грн.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на изъятое имущество и товар наложили арест.

Суд признал виновным мужчину по ч.1 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров).

Фигуранту назначили 85 тыс. грн штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, ранее в Волынской области разоблачили двух жителей региона, организовавших масштабный незаконный сбыт контрафактных сигарет. Примерная стоимость изъятого во время обысков составляет 5,5 млн грн.