09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
09:25  29 декабря
На Львовщине столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
08:57  29 декабря
На Киевском водохранилище два рыбака провалились под лед
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 10:43

Нелегальная продажа электронных сигарет в Одесской области: суд объявил приговор

29 декабря 2025, 10:43
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

В Одесской области суд признал виновным жителя Николаева, продававшего через интернет незаконно изготовленные электронные сигареты и жидкости к ним

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Мужчина в течение четырех лет покупал в интернете нелегальные товары без документов и сертификатов соответствия. В дальнейшем перепродавал товар через сайт собственной компании, специализирующейся на торговле бытовыми электротоварами.

Чтобы замаскировать незаконную деятельность, фигурант создал на сайте отдельную вкладку "Электронные сигареты" в разделе "Туризм и хобби". Для общения с клиентами использовал защищенные мессенджеры.

Во время обыска в местах хранения незаконной продукции правоохранители обнаружили более 1 млн грн наличными, почти более 900 единиц электронных сигарет, жидкости и сменные картриджи, мобильную и офисную технику, черновые записи и автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет около 3,7 млн грн.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на изъятое имущество и товар наложили арест.

Суд признал виновным мужчину по ч.1 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров).

Фигуранту назначили 85 тыс. грн штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Нелегальная продажа электронных сигарет в Одесской области: суд объявил приговор

Напомним, ранее в Волынской области разоблачили двух жителей региона, организовавших масштабный незаконный сбыт контрафактных сигарет. Примерная стоимость изъятого во время обысков составляет 5,5 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область БЭБ суд приговор электронные сигареты
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
29 декабря 2025, 11:14
На Закарпатье произошел масштабный пожар: горел ресторан
29 декабря 2025, 11:00
Конфликт во время застолья во Львове: женщина ранила сожителя ножом
29 декабря 2025, 10:51
Продавали через интернет: на Хмельнитчине разоблачили дельцов, которые занимались контрабандой лекарств
29 декабря 2025, 10:30
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
29 декабря 2025, 10:24
В Одессе задержали мужчину, который ранил ножом военного ТЦК
29 декабря 2025, 10:15
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
29 декабря 2025, 09:58
В Киеве ночью легковушка врезалась в опору билборда: погиб пассажир, пострадавшие в тяжелом состоянии
29 декабря 2025, 09:49
Вышгород на Киевщине без света уже третьи сутки: нет воды и отопления
29 декабря 2025, 09:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »