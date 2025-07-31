У Києві горіла трансформаторна підстанція

фото: ДСНС України у місті Києві

У вівторок, 29 липня, у Дніпровському районі Києва виникла пожежа в трансформаторній підстанції

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Займання зафіксували на вулиці Береговій в селищі Рибне, що розташоване у Дніпровському районі столиці. Так, на території одного з підприємств сталося загоряння в трансформаторній підстанції з подальшим горінням мастила.

Пожежу оперативно загасили вогнеборці. На щастя, ніхто не постраждав.

"Причину займання будуть встановлювти правоохоронні органи", — йдеться в повідомленні.