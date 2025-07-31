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31 липня 2025, 01:35

У Києві горіла трансформаторна підстанція

31 липня 2025, 01:35
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фото: ДСНС України у місті Києві
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У вівторок, 29 липня, у Дніпровському районі Києва виникла пожежа в трансформаторній підстанції

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Займання зафіксували на вулиці Береговій в селищі Рибне, що розташоване у Дніпровському районі столиці. Так, на території одного з підприємств сталося загоряння в трансформаторній підстанції з подальшим горінням мастила.

Пожежу оперативно загасили вогнеборці. На щастя, ніхто не постраждав.

"Причину займання будуть встановлювти правоохоронні органи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва сталася пожежа в одному з торгово-розважальних центрів.

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