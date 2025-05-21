В Одесі судитимуть лікаря, який вимагав 600 доларів у чоловіка з інвалідністю

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Поліцейські завершили розслідування щодо лікаря однієї з амбулаторій Одеської міської ради, якого викрили у зловживанні впливом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що до лікаря сімейної медицини однієї з амбулаторій Одеської міської ради звернувся 52-річний чоловік з інвалідністю по консультацію щодо лікування для продовження інвалідності. Втім, медик вирішив підзаробити на хворому і вимагав у нього 600 доларів за додаткові послуги.

За цю суму лікар пообіцяв вплинути на службових осіб однієї з міських лікарень, аби ті видали чоловіку документи щодо проходження стаціонарного лікування за відсутності пацієнта з можливістю його подальшого направлення на медико-соціальну експертну комісію.

Поліцейські затримали хабарника на робочому місці під час отримання грошей. Тепер горе-лікарю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили майстра-афериста, який виманив у людей понад 25 тис. грн.