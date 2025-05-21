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21 мая 2025, 12:28

В Одессе будут судить врача, требовавшего 600 долларов у мужчины с инвалидностью

21 мая 2025, 12:28
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фото: Национальная полиция
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Полицейские завершили расследование в отношении врача одной из амбулаторий Одесского городского совета, разоблаченного в злоупотреблении влиянием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что к врачу семейной медицины одной из амбулаторий Одесского городского совета обратился 52-летний мужчина с инвалидностью за консультацией по лечению для продолжения инвалидности. Впрочем, медик решил подзаработать на больном и потребовал у него 600 долларов за дополнительные услуги.

За эту сумму врач пообещал повлиять на должностных лиц одной из городских больниц, чтобы те выдали мужчине документы о прохождении стационарного лечения при отсутствии пациента с возможностью дальнейшего направления на медико-социальную экспертную комиссию.

Полицейские задержали взяточника на рабочем месте при получении денег. Теперь горе-врачу грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили мастера-афериста, выманившего у людей более 25 тыс. грн.

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Одесса Одесская область Врач инвалидность взятка коррупция
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