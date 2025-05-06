Оккупанты атаковали Одесщину: один человек погиб, еще один ранен

фото: ГСЧС Одесщины

В Одесском районе в результате дроновой атаки вечером 5 мая повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение. Есть погибший и раненый

Об этом сообщили в Одесской облпрокуратуре, сообщает RegioNews.

Отмечается, что в результате вражеской атаки в Одесском районе погиб 29-летний местный житель – мужчина получил смертельные термические ожоги из-за повреждения линии электропередач.

Еще один пострадавший, 19-летний парень был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, складские помещения частного предприятия, автомобили.

В местах попаданий возникли пожары, которые спасатели быстро потушили.

Полный список разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеских атак.

Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Ранее сообщалось, что погиб человек.