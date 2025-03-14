В Ужгороді будівельник зірвався з сьомого поверху: чоловік помер

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Трагедія сталася ввечері 12 березня на будівництві багатоквартирного будинку в Ужгороді. Врятувати чоловіка не вдалося, він помер на місці

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За попередніми даними, з сьомого поверху багатоповерхівки зірвався мешканець Тячівського району 1992 року народження. Він працював на цьому будівництві.

Потерпілий помер до приїзду медиків.

"Чоловік отримав множинні відкриті переломи, врятувати його не вдалося. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини трагедії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині жінка випала з вікна багатоповерхівки й загинула на місці.