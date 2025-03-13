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13 березня 2025, 13:26

Суд в ЄС назвав Україну винною під час трагедії в Одесі у травні 2014 року і зобов’язав Київ виплатити компенсації

13 березня 2025, 13:26
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фото: ілюстративне
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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) назвав Україну винною під час трагедії у Одесі 2 травня 2014 року, коли загинуло майже півсотні людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на рішення суду.

Суд визнав, що ті події значною мірою викликані російською пропагандою, водночас він підкреслив, що були і порушення з боку України, і українська влада має сплатити компенсації постраждалим та родичам загиблих.

Україна має виплатити по 15 тисяч євро компенсації родичам кожного із загиблих, по 12 тисяч – трьом позивачам, які вижили, але зазнали серйозних опіків. Найвищу компенсацію, 17 тисяч євро, отримає донька Михайла В'ячеславова, що згорів у Будинку профспілок, оскільки вона скаржилася також на безпідставну тривалу відмову влади видати їй тіло батька для поховання.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 47 осіб і понад 200 було поранено. Більшість людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Як повідомлялось, в Одесі поліцейські затримали пару, яка збувала наркотики у місті. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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