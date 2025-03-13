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13 марта 2025, 13:26

Суд в ЕС назвал Украину виновной во время трагедии в Одессе в мае 2014 года и обязал Киев выплатить компенсации

13 марта 2025, 13:26
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Украину виновной во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти полсотни человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Суд признал, что эти события в значительной степени вызваны российской пропагандой, в то же время он подчеркнул, что были и нарушения со стороны Украины, и украинские власти должны выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

Украина должна выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждого из погибших, по 12 тысяч – трем истцам, которые выжили, но получили серьезные ожоги. Наивысшую компенсацию, 17 тысяч евро, получит сгоревшая в Доме профсоюзов дочь Михаила Вячеславова, поскольку она жаловалась также на безосновательный длительный отказ властей выдать ей тело отца для захоронения.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 47 человек и более 200 были ранены. Большинство людей погибли при пожаре в Доме профсоюзов.

Как сообщалось, в Одессе полицейские задержали пару, которая сбывала наркотики в городе. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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