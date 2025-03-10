В Одессе двух подростков ударило током на вагоне поезда: один из них погиб
Трагическое происшествие случилось вечером 9 марта в Одессе у железнодорожной станции на Балтской дороге
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно, двое парней поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. К сожалению, один из них погиб, второму оказывают помощь.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киевской области под колесами поезда погибла 20-летняя девушка. Она шла по путям в наушниках.
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