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27 лютого 2025, 05:56

На Одещині на кордоні з Придністров’ям затримали вісьмох втікачів

27 лютого 2025, 05:56
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фото: ДПСУ
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Прикордонники на околиці одного з сіл Подільського району за допомогою дрона виявили та затримали групу чоловіків. Вони намагалися незаконно потрапити до Придністров’я

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Жителі Дніпропетровської, Вінницької, Одеської та Київської областей звернулися до адміна телеграм-каналу, щоб втекти за кордон. Він визначив місце збору, і чоловіки вирушили до держрубежу. У разі успіху кожен мав заплатити по 110 тисяч гривень на його криптогаманець. Але втеча провалилася – їх затримали.

На вісьмох порушників склали адмінпротоколи, справи направили до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті 19-річний хлопець намагався переправити трьох чоловіків до Румунії.

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