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21 лютого 2025, 18:55

Теракт в Одесі: виконавцем виявився 18-річний житель міста

21 лютого 2025, 18:55
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фото: СБУ
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В Одесі затримали виконавця теракту проти військового прокурора. Подія сталась у четвер, 20 лютого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали агента ФСБ, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року", - йдеться у повідомленні.

Тоді було підірвано автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху було поранено перехожого.

Згодом правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого росіяни завербували через Телеграм.

За інструкцією кураторів хлопець виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті. Під час обшуків в одесита вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з ворогом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали працівника ТЦК, який вимагав 50 тисяч гривень за ухилення від мобілізації.

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