Теракт в Одессе: исполнителем оказался 18-летний житель города

фото: СБУ

В Одессе задержан исполнитель теракта против военного прокурора. Событие произошло в четверг, 20 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали агента ФСБ, подготовившего теракт в центре Одессы 20 февраля этого года", - говорится в сообщении.

Тогда был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва был ранен прохожий.

Впоследствии правоохранители задержали исполнителя теракта. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого россияне завербовали через телеграмму.

По инструкции кураторов парень изготовил самодельное взрывное устройство (СИН) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте. Во время обысков у одессита изъяли мобильный телефон с поличным его сотрудничества с врагом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали работника ТЦК, требовавшего 50 тысяч гривен за уклонение от мобилизации.