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20 лютого 2025, 10:38

Українські прикордонники знищили чотири ворожі "шахеди", якими ворог атакував Одещину

20 лютого 2025, 10:38
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фото: ілюстративне
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Кілька днів поспіль ворог завдає масованих ударів по Одесі ударними дронами. У ніч на 20 лютого росіяни вчергове підступно тероризувала південь України дронами-камікадзе типу «shahed». Наші моряки-прикордонники відбили ворожу атаку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як зазначається, БПЛА були спрямовані на цивільну та критичну інфраструктуру міста.

Військовослужбовці Морської охорони Державної прикордонної служби України збили чотири смертоносних дрони, що атакували місто Одеса.

Нагадаємо, прикордонники знищили на Донеччині майже 20 одиниць ворожої автотехніки.

Одеса Одеська область дрон прикордонники атака шахед
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