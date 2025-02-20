Украинские пограничники уничтожили четыре вражеских "шахеда", которыми враг атаковал Одесщину
Несколько дней подряд враг наносит массированные удары по Одессе ударными дронами. В ночь на 20 февраля россияне в очередной раз коварно терроризировали юг Украины дронами-камикадзе типа «shahed». Наши моряки-пограничники отразили вражескую атаку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Как отмечается, БПЛА была направлена на гражданскую и критическую инфраструктуру города.
Военнослужащие Морской охраны Государственной пограничной службы Украины сбили четыре смертоносных дрона, атаковавших город Одесса.
Напомним, пограничники уничтожили в Донецкой области почти 20 единиц вражеской автотехники.
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