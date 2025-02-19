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19 лютого 2025, 12:12

На Одещині голова сільради вимагав у підприємця 12 000 доларів за вирішення земельного питання

19 лютого 2025, 12:12
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фото: Національна поліція
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В Одеській області поліцейські викрили голову однієї з селищних рад у зловживанні впливом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одещини.

Правоохоронці встановили, що голова однієї з селищних рад вимагав гроші у підприємця, який хотів взяти в оренду чотири земельні ділянки. Посадовець пообіцяв за 12 000 доларів забезпечити підприємцю перемогу у штучно створеній конкуренції під час проведення земельних торгів, вплинувши на рішення депутатів селищної ради. В якості авансу громадянин мав передати 3000 доларів.

Зловмисника затримали на робочому місці одразу після отримання неправомірної вигоди через посередника. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі четверо людей постраждали внаслідок атаки російських ударних безпілотників.

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