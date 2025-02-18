фото: ДПСУ

В одному з сіл Подільського району прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які збирались втекти за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Мандрівники" потрапили в об’єктив технічних засобів охорони кордону, ніби позували для зйомки, тож прикордонники швидко їх помітили та направили туди наряд.

Жителі Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської областей збирались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Для реалізації свого плану чоловіки скористались порадами адміна телеграм-каналу. За його порадою, чоловіки прибули до місця збору, звідки понад 25 км мали пройти пішки до кордону, але так і не дійшли. У разі вдалого переправлення адмін отримав би по 120 тисяч гривень з кожного "клієнта" на криптогаманець.

Відносно порушників склали відповідні адмінпротоколи, справи скерували до суду.

Нагадаємо, вранці 16 лютого на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон.