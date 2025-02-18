фото: ГПСУ

В одном из сел Подольского района пограничники задержали пятерых мужчин, которые собирались сбежать за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Путешественники" попали в объектив технических средств охраны границы, словно позировали для съемки, так что пограничники быстро их заметили и направили туда наряд.

Жители Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей собирались незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы. Для реализации своего плана мужчины воспользовались советами админа телеграм-канала. По его совету мужчины прибыли к месту сбора, откуда более 25 км должны были пройти пешком до границы, но так и не дошли. В случае удачной переправки админ получил бы по 120 тысяч гривен с каждого "клиента" на криптокошелек.

Относительно нарушителей составили соответствующие админпротоколы, дела направили в суд.

Напомним, утром 16 февраля на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся сбежать за границу.