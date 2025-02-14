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14 лютого 2025, 11:24

Міністр освіти пояснив, чому у Ківалова "забрали" Одеську юридичну академію

14 лютого 2025, 11:24
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фото: facebook.com/nuouaofficial
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає «логічним» рішення приєднати Одеську юридичну академію до Одеського національного університету імені І. Мечникова на тлі політики відомства щодо перегляду мережі закладів вищої освіти.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Міністр зауважив, що реорганізація університетів Одеси не матиме негативного впливу на здобувачів освіти та викладачів. Водночас він різко висловився про президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова, який тепер втратить свою посаду.

"Інша ситуація – для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії", – написав Лісовий.

Міністр нагадав, що юридична академія в Одесі виникла внаслідок від'єднання інституту від Національного університету імені Мечникова. Тож реорганізація фактично є "поверненням".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд приєднав Національний університет "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Злиття навчальних закладів у Міносвіти пояснили демографією - протягом останніх років кількість вступників суттєво зменшилася.

Одеса Сергій Ківалов освітні заклади Оксен Лісовий
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