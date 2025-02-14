Министр образования объяснил, почему у Кивалова "забрали" Одесскую юридическую академию

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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый считает «логичным» решение присоединить Одесскую юридическую академию к Одесскому национальному университету имени И.Г. Мечникова на фоне политики ведомства по пересмотру сети высших учебных заведений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Министр отметил, что реорганизация университетов Одессы не будет оказывать негативного влияния на соискателей образования и преподавателей. В то же время он резко высказался о президенте Одесской юридической академии Сергее Кивалове, который теперь потеряет свой пост.

"Другая ситуация - для руководящего состава заведения, среди которого есть лица, в частности Сергей Кивалов, который, мне так кажется, никогда не имел морального права оставаться в образовании после известных всем фактов в его биографии", - написал Лисовый.

Министр напомнил, что юридическая академия в Одессе возникла в результате отсоединения института от Национального университета имени Мечникова. Поэтому реорганизация фактически является "возвращением".

Напомним, ранее стало известно, что правительство присоединило Национальный университет "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету им. И. Мечникова. Слияние учебных заведений в Минобразования объяснили демографией - за последние годы количество поступающих существенно уменьшилось.