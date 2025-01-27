На Одещині ліквідують наслідки екологічної катастрофи після аварії російських танкерів з мазутом

фото: еколог Іван Русєв

В Одеській області виявили та зібрали мазут, який витік через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці

Про це повідомив у соцмережі співробітник нацпарку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв, передає RegioNews.

За його словами, декілька днів працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани" обстежували узбережжя Чорного моря в межах парку для виявлення забруднених ділянок мазутом.

Наразі обстежено майже близько 40 км піщаного пересипу. Відібрані проби на дослідження у лабораторію.

"Зараз у нацпарку на узбережжі мазуту немає, але немає і жодних гарантій того, що його море знову завтра не викине, оскільки мільйони дрібних фракцій ще дрейфує в водах Північно-західної частини Чорного моря", – він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери внаслідок чого у Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту. Збитки від розливу нафтопродуктів оцінили у 14 мільярдів доларів США.

Раніше українські науковці заявили, що російські окупанти забруднили Азовське море до критичного рівня.