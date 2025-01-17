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17 січня 2025, 06:55

Хотів "віджати" базу відпочинку: на Одещині судитимуть мера Білгород-Дністровського

17 січня 2025, 06:55
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фото: прокуратура
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До суду скерували обвинувальний акт стосовно міського голови Білгород-Дністровського на Одещині – Віталія Граждана

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення чиновник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Матеріали стосовно інших учасників злочинної групи виділені в окреме провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, мер очолював угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Посадовець організував напад на співвласницю бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Під час нападу на жінку, погрожуючи застосуванням насильства до неї та її близьких, від неї вимагали передати 50% корпоративних прав на об’єкт. У той же час мер уже підшукав нових покупців для комплексу.

Мера затримали "на гарячому" у липні 2024 року, коли той одержав 30 тисяч доларів завдатку від покупців турбази.

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