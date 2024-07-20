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Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на даний комплекс.

Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали Граждана на гарячому, коли той отримував 30 тисяч доларів завдатку від покупців турбази.

Затриманому меру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як відомо, Граждана затримали правоохоронці 19 липня. Також у мерії Білгород-Дністровського відбулися обшуки. Посадовець заявив, що його побили під час затримання.

Нагадаємо, у квітні цього року мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан опинився в центрі скандалу. Його звинуватили у побитті підлітка посеред міста.