У Львові на залізничній станції потяг на смерть збив чоловіка
Подія сталася 10 січня близько 18:20 на залізничній станції "Підзамче" у Львові
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Невстановлений потяг наїхав на 60-річного львів’янина. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 9 січня на Прикарпатті потяг на смерть збив чоловіка, який переходив колію.
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