На надувному каяку за кордон: на Одещині затримали 26-річного втікача
Прикордонники під час патрулювання Кучурганського лиману виявили чоловіка, який намагався на надувному каяку перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Місцевий 26-річний житель, екіпірувавшись відповідним спорядженням – надувним каяком та веслом, вирішив подолати водну перешкоду. Планам веслувальника не завадила навіть зимова пора року та низька температура води.
Прикордонники помітили порушника та ще на старті запливу затримали його.
Стосовно чоловіка склали адмінпротокол, справу скерували до суду.
Нагадаємо, у Харкові викрили схему втечі чоловіків за кордон під виглядом каратистів.
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