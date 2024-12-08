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08 грудня 2024, 18:06

У Кропивницькому діти отруїлися у школі засобом від гризунів

08 грудня 2024, 18:06
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У Кропивницькому п'ятеро дітей, які навчаються в одному з ліцеїв міста, потрапили в обласну дитячу лікарню з симптомами отруєння

Про це розповів директор обласної дитячої лікарні Василь Хорощака, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Дітей госпіталізували у відділення гематології. За інформацією керівника лікарні, 5 грудня першими звернулися батьки хлопчика з ліцею з симптомами отруєння.

"Дитині промили шлунок, пролікували і його стан нормалізувався. Потім звернулися батьки ще чотирьох дітей з такими ж симптомами. Їм теж промили шлунки і залишили під наглядом лікарів. Стан дітей нормальний, у понеділок їх планують виписати. У всіх дітей взяли аналізи, щоб з'ясувати вид отрути. Тривають лабораторні дослідження", - розповів він.

Мати одного з учнів ліцею "Європейська освіта", який отруївся, розповіла у Facebook про обставини, за яких постраждали діти. Валерія Ємельянова розповіла, що подія сталась у навчальному закладі 5 грудня під час шкільного ярмарку.

"В тексті запрошення на ярмарку писалося, що потрібні обігрівачі, засоби від гризунів, ліки, теплі речі. Таким чином ця отрута і опинилась на прилавку. Вона не була додана до солодощів, це був чистий пакетик щуриної отрути. Діти подумали, що це різнокольорові цукерки, та зʼїли її", - розповіла вона.

Поліція зареєструвала заяви від батьків дітей. За викладеними в них фактах проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, раніше у Полтаві 12-річний учень розпилив перцевий балончик в школі.

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