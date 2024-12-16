фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили в Одеській області розгалужену схему незаконного виготовлення та збуту контрафактних цигарок

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Ділки накопичували сигарети в кількох населених пунктах Білгород-Дністровського району. Днями правоохоронці провели обшуки у складських приміщеннях, житлових будинках та автівках, які використовували фігуранти.

Під час обшуків вилучили понад 53 тисячі пачок контрафактних сигарет без акцизних марок, два автомобілі, а також мобільні телефони та готівку.

Встановлено, що продукція розповсюджувалась територією Одеської області.

За попередніми оцінками, вартість вилучених тютюнових виробів – понад 4,5 мільйона гривень. Сума оцінки вилучених авто становить близько 2,5 мільйона гривень.

Тривають подальші процесуальні дії для притягнення причетних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, правоохоронці на Хмельниччині викрили групу ділків, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну.