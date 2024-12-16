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Правоохранители разоблачили в Одесской области разветвленную схему незаконного изготовления и сбыта контрафактных сигарет

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Дельцы накапливали сигареты в нескольких населенных пунктах Белгород-Днестровского района. На днях правоохранители провели обыски в складских помещениях, жилых домах и автомобилях, которые использовали фигуранты.

Во время обысков изъяли более 53 тысяч пачек контрафактных сигарет без акцизных марок, два автомобиля, а также мобильные телефоны и наличные деньги.

Установлено, что продукция распространялась по территории Одесской области.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых табачных изделий – более 4,5 миллионов гривен. Сумма оценки изъятых автомобилей составляет около 2,5 миллиона гривен.

Продолжаются дальнейшие процессуальные действия по привлечению причастных лиц к ответственности.

Напомним, правоохранители в Хмельницкой области разоблачили группу дельцов, организовавших незаконное производство и распространение табака.