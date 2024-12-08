Майже 700 гектарів Чорнобильської зони відчуження передають прикордонникам

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Частину Чорнобильської зони (695,2 гектара території) уряд передасть у постійне користування Держприкордонслужби. Там прикордонники будуть облаштовувати фортифікації

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі Українській правді, передає RegioNews.

Загальна площа Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника визначена в розмірі 226 269,5 гектара.

Уряду доручено протягом 6 місяців вжити заходів щодо вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського заповідника, загальною площею 695,2 гектара й надання їх у постійне користування військовим частинам Держприкордонслужби.

Речник ДПСУ пояснив, що відповідно до чинного законодавства, прикордонники продовжують оформляти земельні ділянки вздовж державного кордону шириною 30–50 метрів, а вздовж лінії державного кордону України з Росією та Білоруссю – шириною до 2 кілометрів, для облаштування фортифікаційних споруд.

Указ президента від 5 грудня визначає зміну меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. До цього проводилася необхідна робота щодо погодження позиції в центральних органах виконавчої влади, пояснив Демченко.

"Указом території земельних ділянок шириною 45 метрів надаються в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Це дозволить продовжити впроваджувати нарощення інженерного облаштування кордону, створення комплексної системи контролю за ділянками кордону, на базі прикордонної інженерної інфраструктури та технічних засобів охорони кордону”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Держекоінспекція зафіксувала факт незаконної вирубки лісу на території Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного Заповідника.