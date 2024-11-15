фото: полиция

Поздним вечером 14 ноября российские военные нанесли удар ракетами и беспилотниками по центру Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Повреждены храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых загорелись балконы, кровля.

В результате атаки разрушен многоквартирный дом в центре Одессы. К сожалению, погибла одна женщина, еще 10 человек получили ранения, среди них 9-летний мальчик. Точная информация о количестве пострадавших уточняется.

На местах происшествия работают все профильные службы.

Напомним, из-за атаки вражеских дронов в Одессе был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Из-за этого вынужденно прекратили работу одного из котельных. Проводятся ремонтные работы.