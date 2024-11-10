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У ніч на неділю, 10 листопада, російські війська вкотре атакували Одещину ударними БпЛА. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, постраждала людина

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Він уточнив, що російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район.

"Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Попередньо — постраждала одна людина", — йдеться у повідомленні.

Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, вночі 9 листопада російські військові здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одещині. Загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків чотирьох та 16 років.