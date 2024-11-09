фото: прокуратура

Вночі 9 листопада російські військові здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Пошкоджені багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем.

Огляд на місцях триває. Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські військові атакували Одеську область. Під удар потрапили приватні будинки та освітній заклад. Є загиблий та постраждалі.