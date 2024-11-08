Атака на Одещину: одна людина загинула, ще 9 постраждали
В ніч на 8 листопада російські військові атакували Одеську область. Під удар потрапили приватні будинки та освітній заклад
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
У приватному секторі пошкоджені житлові будинки, в двох з них виникла пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, зокрема, дитині та вагітній жінці.
Рятувальники також гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Постраждала будівля навчального закладу.
Піротехніки обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.
За попередніми даними, загинула одна людина, постраждало 9.
Нагадаємо, вночі 8 листопада ворожі війська здійснили масовану атаку дронами на Одесу та Одеський район. Росіяни влучили "шахедом" в одну з найстаріших шкіл Одеси.