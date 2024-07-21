В Одеському порту обвалилася складська будівля, загинув чоловік
Одеському морському торговельному порту вчора, 20 липня, обвалилася складська будівля. Загинула одна людина
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Внаслідок руйнування будівлі під завалами опинились двоє чоловіків. За допомогою гідравлічного інструменту та бензоріза рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чоловіка 1990 року народження. Постраждалому рятувальники надали домедичну допомогу та передали медикам.
Другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники дістали уже без ознак життя.
У ДСНС припускають, що причиною обвалу будівлі стало порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події, наразі, встановлюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що В Одесі у закинутій будівлі санаторію загинула 13-річна дівчина.