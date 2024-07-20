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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Дві 13-річні одеситки приїхали погуляти до одного з санаторіїв. Дівчата піднялись сходами закинутого комплексу, де малювали фарбами на стінах між 14 та 15 поверхами. Одна з дівчат вирішила помилуватися своїм малюнком, зробила крок назад, не втрималась і впала в проміжок між сходами.

Про трагедію правоохоронцям повідомили батьки подруги загиблої. На місце події одразу ж прибули поліцейські, рятувальники, та медики. На жаль, врятувати дівчинку не вдалося, вона загинула на місці.

Родина загиблої раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла, зі слів батьків донька відпросилась погуляти з подругою та була постійно на звʼязку. Близько 18:00 вона повідомила матері, що вже збирається додому, однак через годину перестала відповідати на дзвінки.

Тіло загиблої направили на експертизу. Попередньо, смерть дитини настала від травм в результаті падіння з висоти.

За фактом загибелі дівчинки розпочато провадження за ч. 2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють повні обставини події.

Нагадаємо, 17 липня у місті Южне Одеської області шестирічна дівчинка обперлася на москітну сітку та випала з вікна шостого поверху. Від отриманих травм дитина померла на місці.